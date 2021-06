Romeu Zema termina agenda na Região Central de MG em visita a Ouro Preto

O governador Romeu Zema apresentou algumas das ações desenvolvidas por sua gestão para a retomada das atividades no estado e na região (foto: Marcelo Barbosa/Divulgação)

Ao finalizar as agendas de trabalho na Região Central de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se reuniu com os prefeitos da microrregião central e representantes do setor produtivo, turístico e cultural em Ouro Preto, nesta sexta-feira (25/06). A cidade de Mariana, que também pertence à região não participou da agenda do governo estadual.

O encontro em Ouro Preto nesta sexta-feira teve início após o governador passar pela cidade de Ouro Branco e seguir para o distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto, pela MG-129, trecho da Estrada Real, onde se encontrou com o prefeito Angelo Oswaldo; a vice-prefeita Regina Braga e todos os vereadores de Ouro Preto.

Também presente no encontro o secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira e o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Zema apresentou algumas das ações desenvolvidas por sua gestão para a retomada das atividades no estado.

O secretário de estado de cultura e turismo, Leônidas Oliveira destacou a representatividade de Ouro Preto no turismo cultural mineiro e falou sobre os projetos desenvolvidos pelo governo, como o Reviva Turismo, que dará impulso à retomada gradual e segura das atividades turísticas.

De acordo com Angelo Oswaldo, o encontro entre as lideranças foi para que as prefeituras pudessem apresentar as reivindicações. Em Ouro Preto, a reivindicação foi o asfaltamento da estrada MG-030, no trecho que vai de Itabirito, Engenheiro Correio, Miguel Burnier, distritos de Ouro Preto, chegando a Lobo leite, distrito de Congonhas.

“Com isso, essa estrada vai unir os municípios de Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e Belo Vale, integrando a região em um polo de desenvolvimento socioeconômico e assim, diversificar a economia da região”.

O prefeito também reivindicou a melhoria da MG-129, importante trecho da Estrada Real.

“O governador passou pelos trechos mais autênticos da Estrada Real e pôde ver o péssimo estado da MG-129. Ele recebeu a documentação e vai ser examinado pelos órgãos do Estado”, disse.



Ausência de Mariana



O prefeito interino de Mariana, Juliano Gonçalves (Cidadania), questionou a não participação no encontro. “Fiquei sabendo por meio da imprensa e fiquei surpreso porque a cidade não foi convidada, não recebi nenhum convite oficial em relação a esse encontro. Por isso não participamos”.

Ele alega ter várias propostas para apresentar ao governador e ressalta que enviou algumas no início do ano, mas até agora não teve retorno.





Gonçalves cita como exemplo a construção de uma escola estadual no Bairro Cabanas, o maior da cidade e que não tem escola estadual; o aumento do efetivo da Polícia Militar e leitos de UTI na cidade.

“Em relação à Fundação Renova, queria solicitar o apoio do Governo de Minas Gerais para fazer a reparação em Mariana nos mesmos moldes do acordo da Vale em Brumadinho. Gostaria de saber o porquê de a cidade de Mariana não ter sido convidada”.