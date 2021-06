Operação Narcos apreende mais 100 quilos de maconha no Norte de Minas

(foto: PMMG/Divulgação )

Numa segunda ação de combate ao tráfico de drogas, dentro da Operação Narcos Brasil, nesta quinta-feira (24/6), dessa vez próximo a Montes Claros, no Norte de Minas, a Polícia Militar apreendeu cerca de 100 quilos de maconha, em barra, que estavam dentro de sacos de lixo.

Os militares seguiram a pista recebida por denúncia anônima, que dava conta de que dois homens estavam num veículo que estava estacionado numa estrada que dá acesso a uma propriedade rural, na BR-365, sentido Montes Claros.

Segundo a informação, no local foram deixados sacos plásticos. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a carga, distribuída em sacos plásticos. No total, 94 barras da erva. A droga foi recolhida e levada para a Divisão de Tóxicos de Montes Claros.

Pirapora

Também no Norte de Minas, em Pirapora, em outra ação da Narcos Brasil, policiais militares que estavam de serviço em Barra do Guaicuí, receberam, também, uma denúncia anônima, de que um homem estaria próximo ao lixão da cidade, com uma sacola cheia de maconha.



Quando os policiais chegaram ao local, ainda viram o homem largando a sacola e fugindo, depois de avistar a PM. Na sacola, três barras de maconha. O caso foi registrado na Delegacia de Pirapora.