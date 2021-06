Com os filhos eufóricos, pais comemoram retorno das aulas presenciais em BH

O Colégio Marista Dom Silvério, em BH, recebeu os alunos nesta terça-feira (22/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) A manhã desta terça-feira (21/6) foi atípica na casa Márcia Machado, mãe de um menino de 7 anos. A empresária conta que o garoto acordou às 6h30 em ponto, sem birras, nem vontade de ficar mais tempo na cama.









O mesmo entusiasmo foi notado no início desta tarde por Sílvia Mendes, mãe de duas meninas de 6 e 8 anos. “Acordei com elas ao pé da minha cama às 5h30, já de uniforme, dizendo: ‘Mamãe, acorda, senão vamos nos atrasar!'”, relata a arquiteta, que demonstra confiança nos protocolos adotados pela instituição.





“Risco zero, a gente sabe que não existe, mas estou tranquila. A escola nos passa muita seriedade no cumprimento das regras determinadas pela prefeitura”, comenta Sílvia.









As particulares podem atender os alunos do 1° ao 9° ano, com autonomia para decidir a data de reabertura. Já nas municipais, o retorno contempla apenas as crianças até o 3° ano. As instituições de ensino estão liberadas para receber os alunos do ensino fundamental desde segunda-feira (21/6) As particulares podem atender os alunos do 1° ao 9° ano, com autonomia para decidir a data de reabertura. Já nas municipais, o retorno contempla apenas as crianças até o 3° ano.









Nesta terça (22/6), mais empresas aderiram ao retorno, como o Marista Dom Silvério e o Instituto da Criança. Alguns colégios decidiram retomar as aulas presenciais a partir de agosto, após o recesso escolar de julho – opção feita pelo Colleguium e pela Escola Americana. Na rede privada, a retomada ocorre de forma gradual. Na segunda (21/6), poucos estabelecimentos haviam iniciado as atividades , caso do Colégio Bernoulli G e do Instituto Educacional Saramenha.Nesta terça (22/6), mais empresas aderiram ao retorno, como o Marista Dom Silvério e o Instituto da Criança. Alguns colégios decidiram retomar as aulas presenciais a partir de agosto, após oescolar de julho – opção feita pelo Colleguium e pela Escola Americana.





Emoção no retorno à escola

Situado no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul da Capital, o Colégio Marista Dom Silvério começou a receber os alunos da 1ª série nesta terça (22/6).



De acordo com o cronograma da escola, na quarta-feira (23/6), será a vez dos estudantes da 2ª à 5ª série. Na sexta-feira (28/6), a instituição receberá turmas do 6º ao 9º ano.





Dentro das salas de aula, as carteiras foram afastadas em 2 metros de distância umas das outras e o tempo máximo de permanência dos jovens na instituição é de cinco horas, conforme determinam os protocolos fixados pela PBH.



As aulas são híbridas. Ou seja: são ofertadas simultaneamente ao público presencial e remoto.



Alunos puderam rever professores e colegas depois de um ano e meio (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)





Segundo o diretor Varderlei Soella, pais de cerca de 80% dos alunos do 1° ao 5° ano confirmaram a presença dos filhos no retorno.



“Fizemos uma sondagem via aplicativo. Nesta terça, quando começamos a receber as crianças da 1ª série, foi uma coisa emocionante. Todo mundo ficou emocionado, pais, crianças, professores, funcionários do colégio”, relata o dirigente.





Entre as adaptações e investimentos feitos pelo Marista para retomada, Soella cita remodelação da rede wifi, para transmissão das aulas híbridas, além da compra de câmeras e notebooks para uso dos professores.





“Estamos fazendo também reuniões com os pais para esclarecer o esquema de volta às aulas. Preparamos ainda um material por escrito, contendo orientações, além de todas as informações publicadas no decreto municipal de reabertura”, diz o gestor.