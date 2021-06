Mulher esfaqueia homem para se defender e à sua mãe, que era agredida

Há muito que a população de Matipó não testemunhava um caso com tamanha violência (foto: Reprodução/Matipó.mg.gov.br)

Mais um crime de violência doméstica foi registrado no interior mineiro nas últimas horas. Uma filha esfaqueou o pai, dando-lhe quatro golpes no tórax e duas na região lombar. Ela alegou, em sua defesa, que o pai estaria agredindo a mãe e em seguida teria batido sua cabeça contra a parede. O caso aconteceu em Matipó, na Zona da Mata.

O fato ocorreu na noite do último sábado. Policiais militares foram acionados por vizinhos, para ir até a Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Loteamento do Celinho, para atender a um chamado de violência doméstica.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram um homem, o autor das agressões, de 33 anos, caído no meio da rua com muitos ferimentos. Os policiais chamaram então uma ambulância, que socorreu a vítima ao hospital local.

A mulher do homem que a agrediu e à filha, de 39 anos, contou aos policiais que ela e o marido discutiram por motivos familiares, e quando ela falou em separação, o autor passou a agredi-la fisicamente.

A mulher gritou por socorro e sua filha, de 23 anos, entrou para defendê-la. Nesse instante, ao gritar por socorro, a filha interferiu para defendê-la, e o homem passou a agredi-la também, batendo com sua cabeça numa pedra.

Mesmo sendo agredida, a jovem pegou uma faca de cozinha e gritou com o autor para que ele parasse de agredi-la e à sua mãe, caso contrário, iria lhe dar uma facada. Como o homem não parou com as agressões, a jovem o golpeou seguidas vezes.

No hospital, os médicos confirmaram que o estado do homem era gravíssimo. Ele foi entubado e transferido para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Mãe e filha foram medicadas. A primeira sofreu lesões na região interna da boca e teve um dente arrancado. A segunda tinha hematomas no nariz e no braço. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Manhuaçu, com a condução de mãe e filha.