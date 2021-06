Uberlândia ultrapassa 200 mil vacinados com a 1ª dose contra COVID-19

Cerca de 30% das população de Uberlândia já recebeu uma dose da vacina (foto: Danilo Henriques/ Secom/PMU) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ultrapassou 200 mil pessoas vacinadas com pelo menos um dose de vacinas contra a COVID-19. Isso corresponde a 28,61% da população local. Neste momento, pessoas com menos de 60 anos já são imunizadas.

Segundo números da prefetiura e levando em consideração municípios de porte semelhante, Uberlândia está à frente de localidades como Natal (RN), Joinville (SC) e Osasco (SP).



A segunda dose já foi aplicada em mais de 80 mil moradores da cidade do Triângulo.



Dados mais recentes mostram que, apenas na última sexta-feira (18/6), foram imunizadas 4.769 pessoas, entre profissionais da educação dos ensinos infantil, fundamental e médio, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, com deficiência e público em geral com 58 anos.



A imunização do público prioritário contra o coronavírus em Uberlândia acontece mediante cadastro prévio. O acesso é feito no Portal da Prefeitura. Quem se cadastrou para receber a vacina pode acompanhar o agendamento da imunização.



Recentemente, foi liberada no portal uma opção para revalidação do cadastro, necessário para aqueles que não conseguiram comparecer à convocação e que somente serão chamados novamente quando houver disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.