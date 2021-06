São João Batista do Glória retoma o turismo a partir de hoje

As belezas naturais de São João Batista do Glória atraem turistas o ano inteiro (foto: Marco Aurélio Gonçalves Júnior/Arquivo pessoal)

São João Batista do Glória, localizada no Sudoeste de Minas, reabre, nesta quinta-feira (17/6), as atividades do setor do turismo no município. Depois de 15 dias, dois finais de semana importantes do ponto de vista econômico – o feriadão de Corpus Christi e o Dia dos Namorados –, a cidade volta a receber turistas.

LEIA MAIS 11:04 - 17/06/2021 Cães resgatados em rodovia, Pretinha e Tilápia são encaminhados para adoção

09:57 - 17/06/2021 PF cumpre mandado em Minas contra fraude do auxílio emergencial

09:57 - 17/06/2021 Justiça suspende vacinação de estudantes em Betim

O município não dispõe de dados do quanto a indústria do turismo gera por final de semana, mas, para se ter uma ideia, é a principal fonte geradora de emprego e renda depois do agronegócio.

, localizada no Sudoeste de Minas, reabre, nesta quinta-feira (17/6), as atividades do setor do turismo no município. Depois de 15 dias, dois finais de semana importantes do ponto de vista econômico – o feriadão de Corpus Christi e o Dia dos Namorados –, a cidade volta a receber turistas.O município não dispõe de dados do quanto a indústria dogera por final de semana, mas, para se ter uma ideia, é a principal fonte geradora de emprego e renda depois do agronegócio.

A decisão partiu de uma reunião envolvendo o prefeito Celso Henrique Ferreira, secretários e os representantes do setor turístico Aline Marques, Bruno Martins, Tadeu Galdino e Josilane Garcia.



O turismo é uma das principais fontes de renda no município e, por isso, empresários do ramo se reuniram com o prefeito para tomar decisões sobre a volta do turismo com segurança, por causa da pandemia.



São João Batista do Glória, localizada às margens do Rio Grande, tem belezas naturais como cachoeiras e cânyons que atraem turistas do interior de São Paulo, Minas e das cidades no seu entorno.



Os principais passeios são a Pedreira do Lago Azul, Cachoeira do Filó, Cachoeira do Paraíso Perdido, Cachoeira Véu de Noiva, Cachoeira do Quilombo, Cachoeira da Maria Augusta, a ponte do Rio Grande e Usina de Furnas, com seu mirante.



A decisão de suspender as atividades turísticas por 15 dias partiu diante de números que mostravam o alto índice de contaminação pelo coronavírus no município.



“Pela decisão tomada pelo prefeito Celsinho, os números de casos de COVID caíram, e hoje o Hospital Municipal Dona Chiquita se encontra sem caso de internação”, explicou Marco Aurélio Gonçalves Júnior, diretor de Comunicação da prefeitura gloriense.



Mas, para ter acesso às atividades turísticas há uma exigência decidida na reunião: o turista tem que apresentar o exame de PCR (COVID-19) realizado até 48 horas antes de sua chegada ao município.



Caso apresente alguma alteração, o turista deverá primeiro se recuperar completamente da doença. Ficou decidido também que será criado um site onde serão cadastrados com segurança e transparência os turistas que estarão indo para hospedagem na cidade, seguindo os protocolos da onda operante do Minas Consciente – atualmente, a vermelha .



Os comércios funcionam até as 19h e o sistema delivery até as 23h (de bebidas alcoólicas, até as 20h) e toque de recolher das 20h às 5h.



“Estamos finalizando os entendimentos entre a prefeitura e os empresários para que medidas possam ser aprovadas através de decretos nos próximos dias”, disse Marco Aurélio.



Preparação para receber os turistas

Nos dias em que o São João Batista do Glória ficou fechado para turistas, a prefeitura contratou uma empresa de dedetização para a desinfecção dos órgãos públicos, tais como hospital, Programas de Saúde da Família (PSF’s), praças públicas, escolas e todas as ruas de nossa cidade.