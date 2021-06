COVID-19: Governador Valadares se mantém no Nível de Alerta Alto

Ambulâncias na porta do Hospital Municipal de Governador Valadares fazem parte de uma cena que se repete a cada dia (foto: Tim Filho/Especial para o EM) Governador Valadares divulgou nesta quarta-feira (16/6) relatório com dados sobre a incidência de COVID-19 no município, que continua no “Nível de Alerta Alto”, equivalente às restrições impostas pela onda vermelha do plano Minas Consciente. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dedivulgou nesta quarta-feira (16/6) relatório com dados sobre a incidência deno município, que continua no “Nível de”, equivalente às restrições impostas pela onda vermelha do plano Minas Consciente.



As informações que validam esse relatório são referentes aos dados das semanas epidemiológicas 22 e 23, no período de 30/5 a 12/6. O “Nível de Alerta Alto” determina o funcionamento de todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidades.



Diferentemente do que ocorreu no fim de semana do Dia dos Namorados, quando bares e restaurantes foram autorizados a permanecer com clientes até as 2h, o funcionamento desses estabelecimentos volta ao horário limite de 22h no Alerta Alto. A exceção são as danceterias e casas de shows, que somente poderão receber público quando os indicadores determinarem o “Nível de Alerta Baixo”.Diferentemente do que ocorreu no fim de semana do, quando bares e restaurantes foram autorizados a permanecer com clientes até as 2h, o funcionamento desses estabelecimentos volta ao horário limite de 22h no Alerta Alto.



A permanência nessa classificação, segundo a SMS, considerou a avaliação dos indicadores de incidência diária de casos de COVID-19, taxa de aumento de mortalidade pela doença, taxa de transmissão e taxa de ocupação de leitos UTI-COVID-19 SUS e nos hospitais particulares.



Os dados foram analisados e validados por um comitê composto por representantes do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, do Diretor Executivo do Hospital Municipal (HMGV) e de um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.



Fora do Minas Consciente

Os níveis são monitorados desde que a Prefeitura de Governador Valadares adquiriu autonomia para gerir o funcionamento do comércio, considerando a criação do Protocolo Sanitário Municipal de enfrentamento à COVID-19.



Ao se desligar do Plano Minas Consciente, foram criados o três níveis de alerta (Baixo, Médio e Alto), onde são determinadas as restrições e cuidados para o funcionamento das atividades, de acordo com o panorama epidemiológico do município.