Araguari amplia vacinação contra COVID-19 e convoca pessoas com 58 anos

Vacinação vai acontecerem posto montado no aeroporto da cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari)

58 anos ou mais começarão a ser vacinados contra COVID-19 em Araguari. O município do Triângulo Mineiro ainda vai ampliar a vacinação para o setor da educação e também para gestantes, que receberão unidades do imunizante da Pfizer.



A ampliação do público a ser imunizado começa nesta terça-feira (15/6) na cidade. Os novos grupos de prioridade foram definidos com base na orientação do Estado e de acordo com a disponibilidade de doses. Araguari recebeu nesta segunda (14/6) mais de 3 mil doses dos imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer. A vacinação acontece no aeroporto da cidade, entre 8h e 16h, em drive-thru.



O município é um dos primeiros da região a iniciar a vacinação de público geral abaixo de 60 anos. Já em relação aos profissionais de instituições de Ensino Superior, a prefeitura salientou que eles são de qualquer setor, sendo professores, administrativo, técnico, limpeza, etc.



“Muitos questionam na internet que jovem é prioridade em relação a idoso, que determinada profissão é mais importante do que outra. A vacina e importante para todo mundo, mas elas vêm destinadas a determinados grupos. O município não tem autonomia para pegar dose que vem para idoso e aplicar em segurança, por exemplo. Devemos seguir determinações do Governo Federal e também do Governo de Minas”, disse o secretário de Gabinete de Araguari, Flávio Soares.



Os demais grupos continuam sendo vacinados no mesmo local. Para estes, a vacinação acontece na tenda montada no interior do aeroporto.



Até agora, 30.830 pessoas receberam algum dose de imunizantes contra o coronavírus em Araguari.