Sete detentos são flagrados com drogas em volta de 'saidão'

Parte da maconha apreendida com os detentos (foto: Divulgação/Sejusp-MG)

Seteque estavam deforam flagrados com, celulares e carregadores ao voltarem para o, no Triângulo Mineiro. As informações são da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). Além deles, a Polícia Penal ainda investiga mais um custodiado que pode ter engolido drogas para venda dentro da unidade prisional.Sete de 13 custodiados com retorno marcado para o mesmo dia tentaram entrar com ilícitos na unidade. Ao todo, foram encontrados cerca de 325g de maconha, dois pequenos celulares e dois carregadores modificados artesanalmente em posse dos internos.Os materiais foram detectados por meio do procedimento de 'body scan', ao qual os presos são submetidos quando retornam para o presídio de Araguari. Segundo a Sejusp, o oitavo suspeito de ter drogas está em observação após ter confirmado a ingestão de 13g de maconha.Os presos foram submetidos à Comissão Disciplinar e poderão sofrer sanções administrativas.