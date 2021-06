PM recupera caminhão com carga avaliada em 400 mil reais em Pará de Minas

Caminhão carregado de calçados saiu de Nova Serrana e iria para Extrema (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) recuperou um caminhão baú com uma carga de calçados no valor aproximado de 400 mil reais, na BR-352, próximo ao povoado dos Guardas, no município de Pará de Minas, Região Central do estado.



O veículo havia sido roubado próximo a São Sebastião do Oeste, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com a PM, um representante de uma empresa de transportes entrou em contato com a corporação informando que a companhia perdeu contato com o motorista de 30 anos e também o sinal de rastreamento do veículo, na noite de quarta-feira (9/6).

O caminhão baú saiu de Nova Serrana, Centro-Oeste do estado, com a carga de calçados, com destino à cidade de Extrema, Sul de Minas.

O representante da empresa também relatou que obteve informações de que o caminhão estaria seguindo pela BR-352, sentido Pitangui, para Pará de Minas, sendo encontrado pelos militares nessa quinta-feira (10/6), após rastreamento, próximo ao povoado dos Guardas, rebocado por um outro caminhão conduzido por um homem de 56 anos.

O condutor alegou aos policiais que havia sido contratado por um homem, por telefone, para conduzir o caminhão baú até um posto de combustíveis em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte, onde receberia o dinheiro pelo serviço.



Segundo a empresa proprietária do caminhão, faltam 38 caixas de calçados (foto: Polícia Militar)

Ele disse ainda que o motorista do caminhão foi liberado pelos assaltantes em Vespasiano, Grande BH, após ter sido vítima do assalto em São Sebastião do Oeste e mantido como refém pelos infratores. O representante da empresa, proprietária do veículo, disse que estavam faltando 38 caixas de calçados, que permanecem desaparecidas.

Após passar pela Perícia Técnica da Polícia Civil, o caminhão com a carga foi entregue ao representante da empresa proprietária.



O celular do motorista do reboque foi apreendido, pois continha informações sobre a contratação dos seus serviços pelos infratores.