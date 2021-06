O fato aconteceu em tabacaria situada no Bairro Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: PMMG/Divulgação)





Dono de tabacaria reage a assalto, mata um adolescente e fere outro



Saiba mais: https://t.co/bXDX6T2VkK pic.twitter.com/xdnweqAdyG — Estado de Minas (@em_com) June 11, 2021 Conforme relato do dono da tabacaria, que conversou com a PM depois de seu funcionário, a todo momento os suspeitos emitiam ameaças de morte. Ele conta que, inicialmente, os suspeitos ordenaram para que ele e seu funcionário deitassem no chão e começaram a recolher os seus pertences e os da loja.Logo depois, a dupla teria ordenado que eles entrassem em um quartinho existente no fundo do comércio. Alegando temer por sua vida e de seu funcionário, o homem disse que lembrou onde guardava uma arma. Então, se desvencilhou dos suspeitos e efetuou disparos na direção deles.

Ao chegar no local da ocorrência, a PM constatou que o revólver usado na tentativa do assalto estava embaixo do corpo do suspeito e, em uma de suas mãos. Já o revólver utilizado pelo proprietário do estabelecimento estava em cima da prateleira.

Em seguida, conforme o registro da PM, uma equipe médica do Samu chegou ao estabelecimento comercial e verificou que o adolescente estava morto. Desta forma, foi acionada de imediato a perícia técnica da Polícia Civil (PC). O perito encontrou no bolso do suspeito morto a aliança e a corrente de ouro do comerciante.





A arma utilizada contra os suspeitos, conforme a PM, era regularizada, sendo que o dono da tabacaria apresentou seu registro.

Dois jovens foram surpreendidos depois de tentarem assaltar uma tabacaria em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta quinta-feira (10/6). O proprietário reagiu com arma de fogo, matou um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, e feriu o comparsa dele, também de 17 anos.