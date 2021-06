Sirenes de barragens serão acionadas em teste em Nova Lima nesta terça (8)

Operação será realizada a partir das 9h desta terça-feira (8/6) (foto: Vale/Reprodução) Vale testará nesta terça-feira (8/6), a partir das 9h, um grupo de sirenes das barragens B3 e B4, B6, B7 e Taquaras da Mina Mar Azul, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo é coletar novos dados acústicos. testará nesta terça-feira (8/6), a partir das 9h, um grupo dedasB3 e B4, B6, B7 e Taquaras da Mina Mar Azul, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo é coletar novos dados acústicos.









O som alcançará as áreas operacionais da Vale e localidades próximas às estruturas, como São Sebastião das Águas Claras, Capela Velha, Parque do Engenho, Mata do Engenho, Canto dos Fechos, Jardim Amanda e condomínios Parsárgada e Ecoville.





Às 10h desta terça (8/6) será realizado outro teste mensal do sistema de alerta das barragens das minas da Mutuca, Mar Azul, Tamanduá e da Mina de Águas Claras, em Nova Lima. Dessa vez, o toque será de música instrumental, que poderá ser ouvida na Zona de Autossalvamento (ZAS) das estruturas.





"As atividades são preventivas e fazem parte da implementação do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). O objetivo é assegurar o adequado funcionamento do sistema sonoro, em cumprimento à legislação vigente", disse a Vale em nota.





risco iminente de ruptura. Além delas, as estruturas de Forquilha III (Ouro Preto) e Sul Superior (Barão de Cocais) são as únicas do país com esse índice de insegurança, todas pertencentes à mineradora. As barragens B3/B4, que são testadas pela Vale nesta terça, são listadas pela Defesa Civil como nível 3 , o que significaiminente de. Além delas, as estruturas de Forquilha III (Ouro Preto) e Sul Superior (Barão de Cocais) são as únicas do país com esse índice de insegurança, todas pertencentes à mineradora.

