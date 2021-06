Taxas de ocupação de leitos de UTI no Sul de MG seguem acima de 90%

Após leve queda no domingo, números voltam a aumentar na Região Sul de Minas (foto: (foto: Arte/EM)) ocupação de leitos voltou a ficar acima de 90% no Sul de Minas, após leve queda no último domingo. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (07/06). A taxa dede leitos voltou a ficar acima de 90% no Sul de Minas, após leve queda no último domingo. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (07/06).

No domingo, a taxa geral foi de 89,94%, enquanto a de leitos exclusivos para COVID-19 foi de 90,13%.

Nesta segunda-feira, houve novo aumento. A proporção de leitos UTI ocupados é de 92,01%. A de UTI COVID chega a 92,83%.

As cidades que não têm mais vagas, segundo a secretaria estadual, são Alfenas (100%), São Sebastião do Paraíso (105%) e Três Pontas (108,33%).

A cidade de Varginha está com 97,50% e Poços de Caldas com 92%. As únicas cidades abaixo dos 90% são Pouso Alegre com 82,76% e Passos, que tem 76% dos leitos ocupados.

Ao todo na região, são 676 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e 446 são utilizados para receber ou tratar pacientes com COVID-19 na Região Sul.

Atualmente são 622 pessoas internadas e 414 com suspeita ou confirmação de COVID-19.

O Sul de Minas confirmou 216.596 casos e têm 5.143 óbitos. Os números são da secretaria estadual e podem divergir dos dados das secretarias municipais.