Rodovias federais em Minas registram 14 mortes no feriado de Corpus Christi

Saída para o Rio de Janeiro durante o feriado de Corpus Christi, na BR-040 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 03/06/2021)

intenso no feriado determinou com 14 mortos nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na noite desta segunda (7/6), outras 128 pessoas se feriram.





O levantamento compreende todas asem BRs entre a última quarta (2/6) e esse domingo (6/6). O dia com mais vidas perdidas no trânsito rodoviário foi sábado (5/6), quando cinco morreram.Em relação ao balanço do ano passado, houve diminuição no número dee feridos. Em 2020, a PRF computou 18 e 135, respectivamente.Quanto àsa polícia expediu 303 por ultrapassagem proibida e 236 por não uso do cinto de segurança: 169 pelo motorista e 67 pelo passageiro. Outras 15 pessoas cometeram a infração de transportar crianças sem cadeirinha.A PRF também multou 27 porao volante. Desses, cinco foram presos. No total, 5.722 veículos foram fiscalizados nos cinco dias de operação.