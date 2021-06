Ambulância com 'retrovisor de barbeiro' salva criança em Teófilo Otoni

O velho e clássico espelho de moldura alaranjada permitiu uma missão nobre da ambulância da Prefeitura de Teófilo Otoni (foto: Reprodução Redes Sociais) espelho foi adaptado como retrovisor em uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. O velho espelho de moldura alaranjada, de madeira, usado para os homens se verem enquanto fazem a barba, ganhou mais uma utilização, aliás, inusitada, pela Prefeitura de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Ofoi adaptado como retrovisor em uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde.

Para defender a SMS e a Prefeitura de Teófilo Otoni, o diretor de transportes desta secretaria, Aderlândio Mendes, gravou uma mensagem de áudio, que também foi muito compartilhada nas redes sociais, esclarecendo a foto e o caso inusitado.

Mendes explicou que o espelho retrovisor havia se quebrado e logo que soube do acidente, autorizou o motorista da ambulância a fazer a troca por um novo retrovisor. Mas o motorista recebeu um chamado urgente, vindo do distrito de Rio Pretinho, distante 80 quilômetros de Teófilo, e optou por seguir até lá e fazer o atendimento.

Para viajar em segurança, o motorista improvisou o espelho clássico, de moldura alaranjada, no formato 18x25 cm, com pedaços de fita isolante. E partiu para Rio Pretinho, socorrendo um garoto que havia se acidentado com uma tesoura, e estava perdendo muito sangue. Com a ajuda do espelho, a ambulância foi e voltou, chegou à UPA de Teófilo Otoni, com o garoto, que recebeu atendimento médico.