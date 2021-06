Homem deixa palito de fósforo aceso cair em cima da cama e queima sua casa

O quarto e a cama de Antônio Gonçalves, assim como outros cômodos da casa, foram consumidos pelo fogo (foto: Reprodução Redes Sociais)

A semana não começou bem para Antônio Gonçalves Ramos, de 60 anos, morador de Entre Folhas, cidade do Vale do Rio Doce, próxima a Caratinga. Ele estava no quarto de sua casa, na Rua Manoel Ribeiro, Bairro Barreira, e sentiu vontade de fumar. Riscou o fósforo, acendeu o cigarro, mas deixou o palito cair em cima cama. Quando viu que estava pegando fogo no colchão, tentou apagar, mas não conseguiu.