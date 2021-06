Ladrões furam parede para invadir supermercado e arrombam cofres

Vídeo obtido pela TV Alterosa mostra invasão dos criminosos

Supermercado abriu normalmente nesta segunda-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

De acordo com a Polícia Militar (PM), o segurança da unidade, que fica na, contou que recebeu uma ligação da empresa de segurança do local por volta das 22h40 informando que o alarme havia sidoChegando ao local, ele olhou pelo vidro da entrada e viu dois homens dentro da loja. Ao notar que era observada, asaiu correndo. A Polícia Militar foi chamada.Eles descobriram que câmeras de segurança registraram parte da ação. Uma delaso momento em que trêsentram por uma porta azul que fica na Rua Martins Alves, atrás do supermercado. Segundo a polícia, foi por ali que eles tiveram acesso à parece do estacionamento, que foicom o uso de ferramentas.Os homens entraram pelo buraco na parede, alcançaram ae abriram três cofres usando um martelete. Além de levar o dinheiro e produtos, eles danificaram aparelhos eletrônicos, como TVs e computadores.Até o início da manhã desta segunda-feira (7/6) nenhum suspeito havia sido localizado. Afoi registrada em uma delegacia da Polícia Civil da região.