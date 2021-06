Corpus Christi: motoristas enfrentam trânsito lento na volta do feriado

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 8/9/2021)

Motoristas enfrentamem rodovias de acesso a capital mineira no fim da tarde deste domingo (6/6) devido a volta do feriado prolongado dePor volta das 17h, a concessionária que administra a Via 040, informou que próximo ao km 508 em, na Grande BH, há um congestionamento devido a acidente no sentido Rio de Janeiro. O trânsito é lento por 6 km.Já a empresa que administra, informou, por volta das 17h30, que um acidente no km 651,4 da BR-381,em Santo Antônio do Amparo, interdita a faixa esquerda na pista sentido Belo Horizonte. O tráfego flui pela faixa direita, sem lentidão. Equipes da concessionária atuam no local.Entretanto, do km 509 ao km 501,, na Grande BH, o trânsito é complicado no fim desta tarde.Às 17h15, a Polícia Rodoviária Federal () informou que a BR-262, do km 368 ao km 362, em Juatuba, na pista sentindo BH, o fluxo lento devido excesso de veículos.