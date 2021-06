Policiais encontram lar para pitbull machucada que vagava por avenida de BH

Ainda sem nome, pitbull fêmea foi encontrada por policiais militares em BH (foto: Divulgação/PMMG)

O que parecia ser uma ronda de rotina terminou em adoção.passavam pela Avenida Pedro I, na Região Norte de, quando foram chamados por populares que tentavam acudir uma cachorra. Abandonado e com ferimentos, o animal foi resgatado. O fato ocorreu nesse sábado (5/6)., que tem traços da raça american bully, foi levada pelos militares da 16° Companhia de Polícia da capital mineira para uma clínica veterinária. Os agentes dividiram os custos médicos e passaram a buscar um lar para a cachorra. Depois, foram orientados a procurar o marceneiro e músico Marcelo Rocha, que aceitou ficar com o animal.A pet de pelos marrons ainda não tem nome. A soldado Ágatha Santiago, que participou da ação de resgate, conta que o animal tinha aspecto abatido, com o rabo entre as pernas. Cidadãos que passavam pela Pedro I tentaram alimentá-la, mas a comida foi recusada.“Deu para ver que ela estava bem mal, muito magra. E não estava comendo”, diz a policial.Agora, a, que aparenta ter cerca dois anos e meio, já aceita as porções de água e ração oferecidas por Marcelo e sua esposa. Embora ainda se assuste com tentativas de interação e esteja debilitada, o cão é descrito como amável.“É uma cachorra muito tranquila e dócil”, garante o músico. “Acredito que essa cachorra estava há mais de trinta dias na rua”, lamenta.Na clínica veterinária, o cão passou por exame para detectar leishmaniose. Marcelo aguarda o resultado do teste para saber os rumos do animal. Se forem constatados riscos à saúde de seus familiares e dos dois outros animais que mantém, ele pretende acionar o setor de zoonoses da Prefeitura de BH. Se houver resultado negativo, pretende adotá-la de vez.