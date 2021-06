Bombeiros de BH são chamados ao menos 25 vezes em intervalo de oito horas

Balanço foi divulgado pelos bombeiros na manhã deste domingo (6/6) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 16/6/19) Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte atenderam ao menos 25 ocorrências de natureza diversa, entre emergência de saúde, incêndios e acidentes. O balanço foi divulgado hoje. Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo (6/6), os batalhões dode Belo Horizonte atenderam ao menos 25 ocorrências de natureza diversa, entre emergência de saúde, incêndios e acidentes. Ofoi divulgado hoje.





Segundo a sala de imprensa da corporação, o número de acionamentos relacionados a incêndios nesse intervalo de oito horas foi acima do normal, mas todas os casos foram de menor repercussão e controladas rapidamente. O Corpo de Bombeiros destacou algumas dessas ocorrências, todas na madrugada.









Por volta da 1h, um carro capotou na Rua Elaney, no Bairro Jardim dos Comerciários, Região de Venda Nova. Uma testemunha informou que o motorista e o passageiro conseguiram sair do carro e estavam brigando. O condutor fugiu e a outra vítima ficou para trás. O homem de 35 anos foi levado ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital, com suspeita de fraturas.





No mesmo horário, uma ligação via 193 informava que havia fumaça saindo de uma marcenaria no cruzamento das ruas Major Barbosa e Tenente Anastácio Moura, no Bairro Santa Efigênia, também na Região Centro-Sul. Os bombeiros precisaram forçar a entrada e conseguiram apagar as chamas com 300 litros de água. O fogo começou no material elétrico que estava nos fundos do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.





Também à 1h, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste, os bombeiros foram chamados para combater o que seria um incêndio de grandes proporções em um edifício na Rua Oscar Trompowsky. Chegando ao local, eles descobriram que tratava-se de uma fogueira acesa por um vizinho, que foi orientado. A ocorrência foi finalizada.





No Bairro Santo Agostinho, à 1h30, um incêndio atingiu uma padaria na Rua dos Timbiras. Um forno foi esquecido ligado durante a noite. De acordo com os bombeiros, as chamas danificaram somente o fogão.





Os militares foram acionados novamente às 3h30 depois que um porteiro viu fumaça saindo de um apartamento na Avenida Augusto de Lima, no Centro da capital. Os bombeiros precisaram arrombar a porta do imóvel, que estava vazio, e encontraram uma panela esquecida no fogo. Não houve danos.





Às 4h, no Bairro das Indústrias I, na Região do Barreiro, um carro bateu em um poste na Avenida Deputado Álvaro Antônio. Os bombeiros retiraram o motorista das ferragens e o deixaram aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima a um hospital. Ele tinha ferimentos no rosto e suspeita de fratura.