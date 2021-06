Polícia busca suspeito de ameaçar prefeito mineiro que decretou lockdown

(foto: Facebook/Divulgação)

Com o novo decreto, os estabelecimentos comerciais podem atender presencialmente até as 18h, exceto setor alimentício e drogarias, que serão até às 20h. Estão proibidas as aglomerações, além da suspensão de uso de quadras e campos para esportes coletivos.As academias poderão funcionar até às 18h, respeitando o limite de 20% de pessoas no espaço, uso de máscara, além das demais regras contidas no decreto. Salões de beleza e profissionais liberais podem funcionar até as 18h com horário agendado, sendo permitido um cliente por vez. As celebrações religiosas podem acontecer com até 20% da capacidade.