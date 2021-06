Três escaladores ficam presos no Pico do Baiano, em Minas Gerais

Local onde os escaladores ficaram presos no Pico do Baiano no Parque Morro da Água Quente na região de Catas Altas (foto: (CBMMG)/Divulgação)



Três escaladores ficaram presos na noite dessa quinta-feira (3/6) em no Pico do Baiano, no Parque Morro da Água Quente. O parque fica na região de Catas Altas, em Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta de 21h45 dessa quinta para resgatar os escaladores. Ao chegar ao local juntamente com um guia turístico do distrito do Morro da Água Quente, constataram que os escaladores estavam a aproximadamente 460 metros de altura e presos em uma fenda na montanha.

Ainda segundo os militares, depois de conseguir contato visual com os escaladores, foram informados que um deles passou mal com hipoglicemia, mas já está recuperado e consciente.

Primeiro escalador sendo resgatada pelo helicóptero dos Bombeiros (foto: (CBMMG)/Divulgação)



O Tenente Torres, do Corpo de Bombeiros, está participando da operação de resgate. Ele contou que "no atual momento os escaladores já foram resgatados pelo helicóptero, todos foram avaliados pela médica, estão conscientes e passam bem.

Como o local é de difícil acesso ao helicóptero, foi usado um cesto pendurado por corda pela aeronave para retirar os escaladores do local.





