Corpo de pescador é encontrado após três dias de busca

Após três dias de busca, o Corpo de Bombeiro localizou o corpo de umque se afogou no Lago de, na Região Central de Minas Gerais.Na última terça-feira (1/6), os bombeiros de Curvelo foram acionados para atendimento de uma ocorrência de afogamento de um pescador que, segundo informações do solicitante, teria saído para pescar no dia 31 de maio e até então não teria retornado.O solicitante também informou aos bombeiros que pescadores e ribeirinhos teriam feito buscas na região e encontraram umaàs margens da represa no Porto da Extrema em Morada Nova e um, além de objetos de pesca em umapróxima ao referido porto, no meio do lago da represa.Os bombeiros estiveram no local realizando as buscas. Nesta quinta, os militares encontraram o corpo boiando próximo a uma ilha no Porto da Extrema, Zona Rural de Morada Nova - aproximadamente 15 Km do centro da cidade.O local onde a vítima foi localizada é o mesmo onde também foram encontrados alguns dos pertences da mesma. Ainda não se sabe como se deu o afogamento e suas causas.