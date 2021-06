Motorista de aplicativo é morto dentro do carro em Contagem

Rua onde o homem foi encontrado morto na noite passada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)



Um motorista de aplicativo de 36 anos foi morto a tiros dentro do carro que usava para trabalhar na noite dessa quarta-feira (2/6) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 20h15, uma viatura que patrulhava o Bairro Estrela D’Alva foi acionada por populares que acenavam na Rua Arpoador. Eles disseram que tinha uma pessoa morta dentro de um Fiat Uno.









Nenhuma testemunha foi localizada. De acordo com a PM, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e briga de gangues. Uma das pessoas que estava na rua disse que o celular da vítima havia sido roubado.



Os policiais perceberam que o suporte para o aparelho no painel do veículo estava vazio. O perito da Polícia Civil, conforme a PM, recolheu uma carteira com uma CNH vencida e cartões em nome da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Militar, havia quatro porções de substância semelhante a cocaína no veículo.





Os disparos atingiram a vítima na nuca, mas não foi possível identificar o calibre da arma. Ainda havia duas perfurações no vidro de uma das janelas do carro, uma na porta, outra no capô e duas no muro da casa em frente.





Ainda segundo a polícia, o homem que morreu não era dono do carro. O proprietário foi localizado e informou que havia alugado o veículo para que o motorista trabalhasse nas corridas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte. O caso foi repassado à 1ª Delegacia de Contagem.