Polícia encontra corpos de quatro pessoas desaparecidas desde o ano passado

Corpos foram encontrados na zona rural de Uberlândia. Vítimas estavam desaparecidas (foto: Polícia Civil de MG/Divulgação)

A Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, encontrou os corpos de quatro pessoas que estavam desaparecidas desde o final do ano passado e desvendou uma série de homicídios que aconteceram após a morte de uma mulher, em 14 de novembro de 2020. Uma operação prendeu oito pessoas que tem ligação com os assassinatos.

A polícia apurou que a mulher, que desapareceu no dia 13 de novembro no bairro Taiaman, onde iria buscar o filho na casa do ex-marido, foi morta a mando do ex-companheiro e por Anderson Vinícius de Souza Silva, 34, integrante de uma organização criminosa.

Na época, a mulher ainda teve o corpo ocultado, com o auxílio do cunhado do suspeito, em uma fazenda.

Sequência de crimes

A Polícia Civil descobriu que, após a morte de Maria Tereza, os filhos dela se uniram ao dono de um bar no bairro Élisson Prieto. Wesley Cardoso Gomes da Silva, 32, tinha uma desavença com o integrante da facção. O objetivo do trio era matar Anderson.

Em 19 de novembro, o homem chegou ao bar com a namorada, Cristiane Gomes Ribeiro, 36, quando foi morto a tiros.

Cristiane também foi assassinada a facadas dentro do banheiro do bar, pelo fato de estar no local e testemunhar o homicídio contra o namorado.

Após o crime no bar, os irmãos de Maria Tereza abandonaram os corpos em uma estrada vicinal, às margens da BR-365, e limparam o sangue no veículo que utilizaram para o transporte.

O dono do bar e funcionários também lavaram o sangue no estabelecimento onde ocorreram os crimes.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bar nesta semana, a perícia identificou o duplo homicídio.

Como Anderson era membro de uma organização criminosa, o grupo se vingou da morte dele assassinando Wesley. O corpo dele foi localizado em 14 de janeiro deste ano. O inquérito que investiga este caso segue em andamento.

Os nomes dos presos não foram informados.