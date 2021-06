Mineração: entidades pedem tombamento estadual da Serra do Curral

A Serra di Curral abriga nascentes que abastecem a região metropolitana e é o habitat de diversas espécies de animais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press)

Pico Belo Horizonte: na Serra do Curral, as agressões avançam longe dos nossos olhos





contorna Belo Horizonte e abriga um espaço de preservação de vegetação nativa importante para a cidade. Abriga nascentes quea região metropolitana e é ode diversas espécies de animais. Pensando nisso,se uniram para pedir pelo tombamento em nível estadual de todo o conjunto da serra e propuseram um abaixo-assinado.A vereadoraé uma dasengajadas no projeto pelo. Apoiam a petição o Movimento pelas Serras e Águas de Minas, SOS Serra da Piedade, Associação Comunitárias Social Cultural e Desportiva Gameleira, entre outras entidades.O abaixo-assinado foi criado, segundo o projeto, para barrar a retomada dana Serra do Curral emdeambiental no governo do Estado de Minas Gerais.Ainda segundo a petição, o avanço da mineração poderá trazer inúmerospara Belo Horizonte. "O barulho excessivo das operações, as explosões por dinamites, a desestabilização das rochas e a poeira gerada pelo empreendimento prejudicariam consideravelmente a saúde dos moradores da região do Aglomerado da Serra, do Taquaril e do Mangabeiras, por exemplo", informa o texto que acompanha o abaixo-assinado.A inciativa ainda cita ada qualidade do, danos permanentes àe o risco à segurança hídrica da região metropolitana.O objetivo do tombamento é ", por meio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a serou descaracterizados".A Serra do Curral é tombada em nível. Mas, segundo a petição, esses tombamentos não garantem a total preservação de sua área."O tombamento em nível estadual de todo o conjunto da Serra do Curral garantiria a manutenção do contorno da Serra e previne a instalação de novos empreendimentos minerários."Para apoiar e mais informações acesse: www.tombeaserradocurral.com.br