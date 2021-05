Gripe: só 28,6% do público-alvo foi vacinado; governo de Minas faz apelo

Menos de um terço do público-alvo se vacinou contra a gripe em Minas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Público alvo

Veja o detalhamento



Confira quantas doses já foram aplicadas em Minas Gerais, por público prioritário, e a porcentagem de imunizados com relação ao total de cada um dos grupos:





1ª FASE (12/4 a 10/5)





Crianças - 899.793 (62,2%)

Gestantes - 98.779 (51,3%)

Trabalhadores de saúde - 265.182 (43,8%)

Puérperas - 19.646 (62%)

Povos indígenas - 10.325 (75,3%)





2ª FASE (11/5 a 8/6)





Idosos - 1.008.642 (29,3%)

Professores - 107.133 (39,8%)





3ª FASE (9/6 a 9/7)





Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

População privada de liberdade

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Forças de segurança e salvamento

Forças armadas (membros ativos)

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte

Trabalhadores portuários





Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde









dede, Fábio Baccheretti, faz um apelo para que os mineiros que foram chamados a se vacinar contra a gripe procurem um posto de saúde.“É importante que a população entenda que a gripe também é uma doença que pode matar. Ela tem uma letalidade menor, mas pode tere levar à morte. Então, a população tem que ir aos postos de saúde e tomar a vacina”, ressalta.Até esta segunda-feira (31/5), apenasdo total de 8.433.958 mineiros do grupo prioritário haviam sido imunizados contra a gripe, conforme dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde.A medida busca evitar novase garantir que ode snão fique ainda mais sobrecarregado neste cenário de pandemia de COVID-19.O objetivo da imunização, que começou em 12 de abril, é vacinar pelo menos 90% do público-alvo até o fim da campanha, emA primeira etapa, que terminou no início de maio, convocou gestantes, puérperas (mães que deram à luz recentemente), trabalhadores da Saúde, crianças entre 6 meses e 6 anos, e povos indígenas.Agora, é a vez de professores e idosos (acima de 60 anos).Na terceira fase, a partir de 9 de junho, somam-se ao público prioritário pessoas com comorbidades, indivíduos com deficiência permanente, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e socioeducativo, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, membros das Forças de Segurança e Salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte e de portos.Embora a campanha seja dividida em etapas, as unidades de saúde seguemquem está incluído noprioritário dae ainda não se imunizou.Para aumentar a adesão da população, o governo de Minas Gerais está intensificando o acompanhamento da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza com as Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado.A vacinação contra a influenza é feita no mesmo momento em que os mineiros também buscam se imunizar contra o coronavírus.É preciso dar um intervalo de 14 dias entre a aplicação das doses de cada uma das vacinas.“A COVID-19 e a gripe têm sintomas muito semelhantes, como febre, dor no corpo, dor de cabeça e coriza. Se uma pessoa apresenta esse quadro, o ideal é que ela busque a unidade de saúde para ser avaliada por um profissional, que vai traçar o acompanhamento clínico”, alerta a coordenadora estadual do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Josianne Gusmão.