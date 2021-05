Frequentadores da Praça do Papa, em BH, reclamam de sujeira e mau cheiro

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Marlon conta que levou um susto com o estado da praça, tomada por lixo e garrafas quebradas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Frustrados com o estado da praça, Marcelo e sua família ficaram apenas 10 minutos no local (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Alexandre e a esposa ficaram decepcionados com a sujeira da Praça do Papa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Frequentadores e moradores do entorno da, no Bairro Mangabeiras, Região Centro Sul de, reclamam da sujeira deixada principalmente pelos usuários noturnos. Ao chegar no local às 7h da manhã deste domingo para se exercitar, o auditor Marlon Freire Ramos, de 24 anos, se deparou com uma pessoa fumando maconha.“Sábado e domingo de manha é sempre assim. À noite junta o pessoal da 'resenha', que bebe e usa drogas aqui na praça. Mas, acho que piorou um pouco, porque não tem muitas casas de festa abertas”, explica. Morador da Serra, na Região Centro Sul de BH, Marlon conta que levou um susto com o estado da praça, tomada por“É triste. A gente vem aqui para curtir a paisagem, admirar o dia e até meditar. Estava com a expectativa de encontrar um ambiente mais limpo e organizado. Mais cedo tinha uns meninos brincando de jogar garrafa no chão. Eu sempre fico nessa região, aqui ou na Praça JK, mas hoje me surpreendeu. Não esperava que estaria tão sujo assim”, relata o auditor, que ainda acrescenta que a Guarda Municipal sempre está no local, mas reconhece que é muito difícil fiscalizar tanta gente.O dentista Marcelo Occhi, de 37 anos, chegou à Praça do Papa na companhia da esposa Maria Diniz e do enteado Henrique, mas se recusou a ficar no local. Morador do Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele conta que, além de lixo e garrafas de vidro, a. “Foi frustrante. Nossa ideia era sair cedo para dar uma volta, que é mais tranquilo, mas o lugar estava imundo. Ficamos 10 minutos e fomos para a Praça JK, que estava bem melhor”, relatou o dentista.Marcelo também sente que a conservação da Praça do Papa piorou, lembrando que se trata de umda capital mineira. “A praça estava imunda. Esta não é uma forma legal de você receber o turista”, afirmou. Porém, na visão do dentista, o local é pouco fiscalizado.O adjetivo usado pelo gerente de vendas Alexandre Rodrigues, de 43 anos, para o estado que encontrou a Praça do Papa nesta manhã de domingo foi “decepcionante”. “Tenho costume de vir aqui, mas, ultimamente está pior. Tudo muito sujo, com garrafas quebradas e, pior, as lixeiras vazias. Existem lixeiras. Se elas estivesses cheias, a gente até podia justificar que as pessoas ao menos tentaram jogar o lixo no lugar correto, mas não”, explicou.Alexandre chegou ao local junto com a esposa Rosilane Guerra para fazer piquenique. O casal conseguiu se acomodar apenas na parte de baixo da praça, que estava um pouco mais limpa. Ele também atribui o péssimo estado de conservação da Praça do Papa aos frequentadores noturnos.