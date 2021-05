Minas volta a ter temperaturas mais altas e calor pode chegar a 30°C

Vista da Região do Mangabeiras, no Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O mês de maio está chegando a seu fim registrando chuvas fracas na Região Leste de Minas, mas com previsão de céu claro e calor de até 30 °C na capital mineira durante todo o final de semana.

Os meteorologistas apontam que há chance de chuvas fracas nas Regiões da Zona da Mata e Leste de Minas. Nas outras áreas, o céu fica claro com algumas nuvens.

A temperatura mínima no estado foi registrada em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, com 6,6 °C na madrugada desta sexta (28/5). Já a máxima está prevista para a região de Montalvânia, no Norte de Minas, com 36°C.

Para o final de semana, a previsão é de que ocorram chuvas fracas na Zona da Mata e na região Leste. Até o domingo (30/5), os termômetros devem registrar temperaturas de 30 °C em Belo Horizonte.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira