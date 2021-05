Estoque acaba e vacinação com doses da Pfizer é interrompida em Uberaba

Doses da Pfizer eram aplicadas em pessoas com deficiência e comorbidades (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A primeira remessa de doses da vacina da Pfizer/BioNTech para Uberaba, enviada no começo da semana, se esgotou nesta quinta-feira (27/5). Por isso, a prefeitura do município do Triângulo Mineiro suspendeu a imunização de pessoas acima de 45 anos com doenças crônicas ou deficientes e maiores de 18 anos com Síndrome de Down ou pacientes renais em diálise. Não há previsão de envio de novo lote de doses.

O atendimento foi suspenso ainda pela manhã, quando a última dose foi aplicada. A vacinação para esses grupos ocorre apenas no Centro de Eventos da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), na avenida Barão do Rio Branco.

A aplicação da vacina para os demais grupos continua na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), já que são utilizadas outras doses. O atendimento é feito entre 8h30 e 16h.

A primeira dose de CoronaVac é aplicada em gestantes e puéperas (que deram à luz em até 45 dias) com doenças crônicas. Já a vacina da AstraZeneca é dada para idosos a partir de 60 anos que ainda não tenham tomado a vacina e quem está para receber a segunda dose, conforme o Cartão de Vacinas.

Novo lote chega ao Brasil

Nesta quarta-feira (26/5), mais um lote com mais de 620 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech foi entregue ao Brasil. A remessa desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, e encaminhada para o depósito do Ministério da Saúde, na capital paulista. É a quinta entrega que chega ao país, totalizando 3,4 milhões de doses.