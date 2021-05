Homem tenta matar jovem em Frutal, mas depois diz que se enganou de pessoa

A tentativa de homicídio aconteceu na Região Central de Frutal (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Um homem tentou matar um jovem, de 18 anos no início da noite dessa segunda-feira (24/5), em Frutal, no Triângulo Mineiro, e depois disse que se enganou de pessoa. A vítima só não foi atacada por um podão porque conseguiu correr do suspeito, segundo registros de câmeras de segurança que flagraram cenas do atípico fato.



As imagens foram repassadas à Polícia Civil (PC), que tenta identificar o autor da tentativa de homicídio.