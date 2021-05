Alerta de frio em BH: temperatura pode cair até 5ºC

População de BH deve se prevenir para a queda de temperatura na capital (foto: Jair Amaral/EM/d.a press)

O Instituto Nacional de Meteorologia () publicou, nesta segunda-feira (24/5), um alerta para baixas temperaturas em Belo Horizonte. O declínio deve ser de 3ºC a 5ºC. O aviso é válido até às 18h desta terça-feira (25/4).Nesta segunda-feira, o avanço de umasobre o litoral daRegião Sudeste do Brasil deixa o tempo com maior cobertura de nebulosidadee ocorrência de chuva, especialmente no oeste, centro e sul do estado de Minas Gerais.Uma massa de ar frio que segue na retaguarda do sistema frontal provoca declíniodeem boa parte do estado de Minas Gerais. Os índices de umidade relativa do ar tendem a se elevar em relação aos últimos em todo o estado.De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas são favoráveis ao declínio de temperatura de 3ºC a 5ºC no Centro, Oeste, Sul, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. Na madrugada desta terça-feira, os termômetros podem chegar a 4°C. menor temperatura de 2021 no estado foi 2,9ºC, registrada em 19 de maio, em Monte Verde , distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas.Na capital, a menor temperatura até o momento foi 11,8°C, registrada em 10 de maio, na estação automática do Cercadinho.Ainda segundo o instituto, em Belo Horizonte, o céu deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. As temperatura ficam entre 14°C e 27ºC.