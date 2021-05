Guarda de Moçambique celebra novena de Nossa Senhora do Rosário em Timóteo

Em anos anteriores á pandemia, festa de Nossa Senhora do Rosário, em Timóteo, incluía desfile pelas ruas, em clima de festejo (foto: Divulgação PMT) A Guarda de Moçambique, do Instituto Cultural Reino do Rosário, de Timóteo, no Vale do Aço, está comemorando 16 anos de atividades com a realização de uma novena, com visita da imagem de Nossa Senhora do Rosário aos lares dos devotos.

Os festejos do Divino Espírito Santo começaram na quinta-feira (20/5), na comunidade do Bairro Bela Vista, com a visita da imagem de Nossa Senhora do Rosário nos lares que realizam a novena em devoção à santa.

O "levantar a bandeira", cerimônia tradicional dos festejos, será feito no domingo (30/5), antes do café da manhã marcado para as 7h, na Praça Manoel Vitório, no Bairro Bela Vista.



Por causa das restrições impostas com o enfrentamento da COVID-19, o ato final, com a celebração da Missa Conga, exclusiva para os congadeiros e tradicional da cultura afro-brasileira, será transmitida ao vivo (live) pelas redes sociais Facebook e YouTube no endereço digital “moçambique de timoteo”.

Encontro Nacional de Congadeiros

Mesmo com o distanciamento social e a obediência às medidas restritivas em tempos de pandemia, o mestre Luís Fabiano dos Santos disse que a expectativa é de um grande festejo para 2021.



Caso a vacinação contra a COVID-19 avance e a pandemia perca a força, a intenção é promover o Encontro Nacional de Congadeiros, em Timóteo, de forma presencial, entre 22 e 24 de outubro.



Ele explicou que a comunidade timoteense cultua seus santos padroeiros de geração em geração, e que o Instituto, fundado em 2005, é o único representante da Guarda de Moçambique no Vale do Aço, com cerca de 80 integrantes entre idosos e crianças.

O mestre Luís Fabiano disse que a entidade está desenvolvendo importantes projetos de percussão, como o “Batucando”, patrocinado pela Fundação Aperam Acesita, via edital n° 2020, e também o “Maracatu Tambores do Vale”, projeto regional que conta com o apoio da Fundação Renova, a ser desenvolvido nos municípios de Coronel Fabriciano, Timóteo e no Distrito de Cava Grande, que pertence ao município de Marliéria.