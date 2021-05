Patrimônio cultural: Iepha inicia cadastro de reinados e congados de Minas

Reinados e congados de Minas serão reconhecidos como patrimônio imaterial do estado (foto: IEPHA/DIVULGAÇÃO)

Cultura popular valorizada. Começaram nesta terça-feira (4/5) os trabalhos de pesquisa para reconhecimento dosde Minas comodo estado.A ação conduzida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico () atende a um desejo das comunidades congadeiras, prefeituras, de pesquisadores e associação da sociedade civil. O levantamento busca assegurar a importância para este bem cultural ímpar da identidade edos mineiros.





pesquisa começa pelo cadastramento por meio de formulário disponível, a partir desta terça-feira (4/5), no site do começa pelo cadastramento por meio de formulário disponível, a partir desta terça-feira (4/5), no site do Iepha , e tem como objetivo fazer um mapeamento dos Congados e Reinados de Minas Gerais.





“Identificar e mapear os grupos de Congados e Reinados de Minas Gerais é, sobretudo, uma forma de manter vivo esse valioso patrimônio cultural imaterial que o estado guarda. A ação vai nos permitir preservar e difundir histórias, memórias, saberes tradicionais e rituais que são transmitidos de geração em geração e tornam a cultura mineira tão diversa”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.





Elaborado pela equipe técnica do Instituto, o formulário contou com a participação de representantes de congados e reinados de diferentes cidades de mineiras em sua produção, principalmente capitães de guardas, bem como de pesquisadores de referência no tema, como as professoras Glaura Lucas e Lêda Maria Martins, ambas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de reuniões e encontros virtuais.





O formulário tem o objetivo de identificar a localização, as formas de organização, a diversidade de cargos e funções, as indumentárias, instrumentos musicais, calendários festivos, dentre outros, bem como levantar informações sobre as dificuldades relacionadas à manutenção dos grupos, visando a salvaguarda desse bem cultural.



TRADIÇÃO

O reinado ou congado é uma manifestação religiosa afro-brasileira com início no século 17 origem nos ritos de coroação dos reis negros e africanos. A celebração, desde o princípio, esteve vinculada aos festejos das irmandades religiosas, principalmente negras, como as de Nossa Senhora do Rosário.





Segundo os pesquisadores, a manifestação cultural está tradicionalmente enraizada na cultura mineira e possui uma diversidade de matrizes, denominação de grupos, formas de expressão e ritos que estão no processo de reconhecimento como patrimônio cultural imaterial de Minas.





O cadastro ficará constantemente aberto. No entanto, para o Programa ICMS Patrimônio Cultural, serão pontuados os formulários preenchidos pela prefeitura até 31/12/2021.





SERVIÇO





Cadastro dos reinados e congados de Minas Gerais