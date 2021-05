Campanha 'Neves Solidária' vai arrecadar alimentos para população carente

Neste mês de maio, Ribeirão das Neves deu início à nova edição da Campanha “Neves Solidária”. A campanha tem como objetivo distribuirbásicas e kits de higiene às famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, na cidade da Grande BH.Para ter acesso às doações, as pessoas precisam preencher alguns requisitos. Osbásicos são famílias em acompanhamento técnico social pelos serviços socioassistenciais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Ribeirão das Neves; inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e beneficiárias do Programa Bolsa Família; e que possuam em seu núcleo familiar pessoas idosas e/ou com deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).