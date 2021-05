PM prende suposto assassino em série de moradores de rua em BH

Morador de rua agredido esta madrugada está internado com afundamento de crânio no Hospital João XXII, Região Centro-Sul de BH (foto: Rodrigo Rezende/Google Maps) assassinatos em série contra pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. A captura ocorreu na madrugada desta terça-feira (18/5), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, quando ele teria tentado matar um sem-teto de 34 anos. Um homem de 54 anos foi preso suspeito de cometercontra pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. A captura ocorreu na madrugada desta terça-feira (18/5), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, quando ele teria tentado matar um sem-teto de 34 anos.





A corporação informou que levou ao menos três horas para encontrar o suposto agressor. A localização foi viabilizada por meio de imagens de câmeras de segurança dos prédios situados nas redondezas do local do crime.



De acordo com os agentes, o homem é procurado há mais de dois anos por uma série de crimes da mesma natureza. Ele teria tentado matar outros seis moradores de rua desde 2019.





Ao ser abordado, o homem teria dito aos policiais que cometia atacava as vítimas por uma “questão de justiça”.