Ladrões fazem roubos em série e são procurados na região de Ponte Nova

Arma e dinheiro apreendidos com ladrões que invadiram hotel próximo a Itabira (foto: PMMG)

As polícias militar e civil de Ponte Nova estão à procura de dois homens que assaltaram e mantiveram em cárcere privado quatro pessoas em duas residências, na zona rural. As vítimas são dois casais – um homem de 75 anos e a mulher, da mesma idade; e outro, de 67, e a esposa, de 63.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (BO), na primeira propriedade rural, o casal foi surpreendido no interior da casa por dois homens armados de revólveres. Depois de tomarem suas alianças, o dinheiro que tinham, R$ 80, e seus celulares trancaram os dois no banheiro e fugiram no carro do casal, uma caminhonete Fiat Strada azul, placa OLU 3420.

De lá, foram até à outra casa, onde renderam o segundo casal. Eles contaram aos policiais que foram amarrados e trancados no banheiro de casa. Os ladrões fugiram levando R$ 2 mil em dinheiro e os celulares.

Agressão e fuga durante rastreamento

Os dois ladrões não foram localizados, mas outros crimes acabaram sendo apurados durante o rastreamento. Próximo das casas roubadas, os militares depararam com um homem em atitude suspeita que, ao ser abordado, passou agredir os policiais e acabou sendo dominado e preso.

Poucos minutos depois, os mesmos militares interceptaram dois veículos, um Gol e um Toyota Etios. No instante em que deram ordem para parar, o motorista do primeiro veículo estacionou o carro, no entanto, o condutor do Etios fez uma manobra brusca e iniciou uma fuga.

Ao verificarem a documentação do motorista do Gol, este apresentou um documento de identificação falso e foi preso. O Etios foi encontrado abandonado numa estrada e os policiais detectaram que era roubado.

Assaltantes presos

Três ladrões, dois de 18 anos e um de 28, que assaltaram um hotel localizado no km 6 da MG-129, entre Itabira e João Monlevade, foram presos pela Polícia Militar. Segundo BO, os três entraram armados de revólveres no estabelecimento, roubaram celulares e comida e fugiram depois de danificar equipamentos eletro-eletrônicos.

A PM foi acionada e montou um plano de cerco e bloqueio. Os três ladrões foram presos quando chegavam a João Monlevade. Eles estavam num Fiat Palio e os celulares roubados foram apreendidos em poder deles. Um revólver e uma réplica de arma de fogo usada no assalto também foram apreendidos.