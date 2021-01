Homem é preso pela 12ª vez após três roubos em série a restaurante de BH

Um homem de 40 anos foi preso na noite dessa terça-feira (27/01) depois deprodutos de um restaurante no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte. É a terceira vez que ele invade o local - menos de 24 horas após ser solto pela Justiça.

Restaurante no Bairro João Pinheiro, Região Oeste de BH, havia reforçado as janelas para evitar novos arrombamentos

Segundo a Polícia Militar (PM), Erivelto Fernando Ferreira, que é, foi flagrado pelasdedo estabelecimento por volta de 5h30 da manhã de ontem. Para entrar no restaurante, ele forçou as janelas, que inclusive haviam sido reforçadas para impedir novos arrombamentos Poucos minutos depois, ele sai do ambiente carregando diversos alimentos.