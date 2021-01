Suspeito de roubo morre após trocar tiros com a polícia em Betim

Tiroteio na Rua Januário Eduardo dos Santos, em Betim, terminou com a morte de um suspeito de roubo de veículo (foto: Google Maps) tiros com a Polícia Militar (PM) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 26 anos morreu na noite dessa quarta-feira (6/12) após trocarcom a Polícia Militar (PM) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









De acordo com os militares, o jovem, conhecido como "Gambá", tinha várias passagens pela prática de roubo.



Na casa do suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 765, um revólver calibre 38, munições, três celulares, além do carro roubado.



A corregedoria da PM acompanha o caso.