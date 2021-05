Carreta tomba e motorista morre carbonizado na BR-381, em João Monlevade

Carreta carregada com gesso pegou fogo ao tombar na BR-381, em MG (foto: Reprodução/WhatsApp)









A pista na altura do km 349 ainda está interditada. Militares do Corpo de Bombeiros de Itabira ajudam na extinção do incêndio.

Uma carreta carregada de gessoe pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (17/5), na BR-381, na altura de Taquinho, distrito de, na Região Central de Minas. Odo veículo morreu carbonizado, enquanto outra vítima foi retirada do local por populares.