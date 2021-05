Abrigo de animais de Santa Luzia pega fogo e voluntários pedem doação

As chamas atingiram o espaço dos animais. Pelo menos dois gatos morreram (foto: Flávia Clemente/ arquivo pessoal)

Umdefoi atingido por um incêndio na tarde dessa quarta-feira (12/5), e cerca de sete gatos continuam desaparecidos no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Voluntários estão arrecadando dinheiro para ajudar a reconstruir o local.Flávia Clemente, de 42 anos, conheceu o abrigo no ano passado pelas redes sociais e, hoje, trabalha lá como voluntária. O espaço fica nos fundos da casa de Simone Conceição, de 52, que usa o quintal de casa para abrigar animais de rua.Ela faz a castração e disponibiliza para adoção. Viviam, no local, cerca de 60 felinos e 20. "Todos muito bem cuidados", contou.A voluntária explica que o abrigo fica às margens de um campo de futebol. "Alguém colocou fogo próximo ao campo", contou. As chamas atingiram o espaço dos animais. Pelo menos doismorreram."Alguns morreram e outros fugiram. O fogo foi muito intenso, não sobraram corpos. Ainda não sabemos", contou Flávia.Ela afirma que o Corpodee a Defesa Civil foram chamados.A boa notícia é que grande parte dos animais já retornou. "No entanto, ainda há sete desaparecidos. Isso fora os outros animais que não moravam no abrigo, mas iam lá para se alimentar", comentou.Agora, voluntários se unem com o objetivo depara a reconstrução do espaço."Precisamos construir o muro. Necessitamos de material e de mão de obra. Faremos isso de imediato. Mas pretendemos juntar uma verba para melhorar as condições do lugar. Simone vive de doações e é muito humilde", disse Flávia.Quem quiser contribuir na reconstrução do abrigo pode transferir qualquer quantia para o04472196697.Para mais informações, entrar em contato pelo (31) 98506-1891.