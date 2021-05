Homem é preso suspeito de lavagem de dinheiro em BH; ele estava foragido

A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (foto: pixabay/ reprodução)

de Minas Gerais (PCMG) prendeu umsuspeito dedeque estavada Justiça.A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado- dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar odeem todo o país. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13/5).De acordo com a corporação, V.V.N. foi preso em casa, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após uma denúncia.Asapontam que o suspeito era um dos líderes de um grupo criminosos que ocultava a movimentação de dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas.As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores.A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).