Polícia prende idoso suspeito de estuprar garota de 13 anos em Minas

Idoso ameaçava a vítima e a mãe dela (foto: PCMG/divulgação) A Polícia Civil prendeu em flagrante um idoso, de 62 anos, suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Denúncias anônimas disseram que o investigado mantinha relações sexuais com a vítima no apartamento dele. A mãe e a adolescente estariam ameaçadas.

A prisão em flagrante aconteceu nessa terça-feira (11/5). A Polícia Civil ficou sabendo que, há alguns meses, o idoso de 62 anos mantinha relações sexuais com um adolescente de 13 anos dentro do apartamento dele, quando os dois estavam sozinhos no imóvel.

“O homem é suspeito de ameaçar de morte a mãe da vítima e a adolescente, caso ela recusasse a praticar os atos ou contasse a alguém sobre os fatos”, disse polícia.





Diante das informações, os policiais foram até o local indicado e prenderam em flagrante o idoso.



“A vítima contou que, na madrugada, o suspeito e ela teriam dormido na residência dele, e o investigado tentado forçar a relação sexual, mas não conseguiu. Com isso, ele disse que pela manhã iria se relacionar com adolescente, o que não aconteceu devido à chegada dos policiais”, confirma polícia.

O idoso foi levado à delegacia e teve a prisão convertida em preventiva. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já esteve preso por estelionato.