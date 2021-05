Santuário São José, em BH, celebra missas de gratidão aos trabalhadores

A abertura da programação no Santuário São José será nesta sexta-feira (14), às 18h (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS ) solidária e de gratidão aos trabalhadores que atuam na linha de frente, de diversos setores, em tempos de pandemia do novo coronavírus.



Durante o mês de maio, serão celebradas missas de Ação de Graças "em forma de gratidão, encorajamento e esperança para nosso povo", diz o pároco e reitor, padre José Cláudio Teixeira. Tempo de orações, esperança e ação de graças. O Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), no Centro de Belo Horizonte, dará início na sexta- feira (14/5) a uma correntee de gratidão aos trabalhadores que atuam na linha de frente, de diversos setores, em tempos de pandemia do novo coronavírus.Durante o mês de maio, serão celebradas missas de Ação de Graças "em forma de gratidão, encorajamento e esperança para nosso povo", diz o pároco e reitor, padre José Cláudio Teixeira.



Confira as datas e horários das celebrações:

Dia 14/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos aposentados, muitos deles atuando como voluntários em campanhas de arrecadação de alimentos, kits de higiene e material de limpeza; Dia 15/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais da Guarda Municipal; Dia 21/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais dos

setores de comércio e serviços; Dia 22/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais da

BHTrans; Dia 28/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais do setor de limpeza urbana; Dia 29/05, às 18h: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais da Polícia Militar; Dia 30/05, às 11h30: Celebração de Ação de Graças em prol dos profissionais da área da saúde.





As missas serão abertas ao público, sendo obrigatório o uso de máscara. O limite dentro do santuário é de 170 pessoas. As celebrações serão transmitidas pelo canal do santuário no YouTube.





Tendo à frente os padres redentoristas, o Santuário São José comemora, em 2021, os 150 anos de São José como patrono da Igreja Católica no mundo.