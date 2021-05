Suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves (foto: Reprodução da internet/Google Maps)



Um jovem de 22 anos foi detido em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (10/5), suspeito de ser o autor de duas tentativas de latrocínio – roubo seguido de morte – em Esmeraldas, também na região metropolitana da capital. As vítimas precisaram ser hospitalizadas.





De acordo com o aspirante Júnior Rodrigues de Souza, da comunicação da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu no dia 4 na Comunidade da Volta, uma localidade de sítios no perímetro urbano de Esmeraldas. Lá existe uma estrada de terra que faz a ligação com o Bairro Tijuco.









Já no sábado de manhã, outro crime semelhante ocorreu. “Na mesma localidade, tinha um rapaz fazendo trilha. Esse mesmo infrator estava escondido em uma moita. Tomou dele bicicleta de alto valor, deu chutes, socos e facadas. Depois uma pessoa passou por lá, viu o homem caído, ligou para a nossa guarnição. Notamos que ele ainda estava com vida”, explicou o militar.



Como a vítima havia perdido muito sangue, eles precisaram do apoio de uma ambulância de Esmeraldas. A vítima foi socorrida e de lá precisou ser transferida para um hospital em Belo Horizonte.



“Nesse sábado eu estava como coordenador do policiamento em Esmeraldas. Fizemos um intenso rastreamento. Lá ele teria três rotas de fuga. Tentamos achar alguma pista, algo assim, mas sem êxito”, contou.





As apurações e rastreamentos continuaram com o apoio do setor de inteligência da companhia. Até que ontem, uma outra ocorrência levou a polícia até o suspeito.



“Ele estava usando o celular, se passando pela primeira vítima, e pedindo dinheiro para os contatos. Esse moço continua hospitalizado, mas um irmão dele entrou em contato com as nossas guarnições narrando o fato e dizendo que um conhecido já tinha mandado dinheiro pelo Pix. Com base nessa informação, descobrimos um possível suspeito e onde ele estaria morando”, explicou.





O relato do golpe acabou levando a polícia a Ribeirão das Neves onde, na última quinta-feira, a motocicleta da vítima havia sido localizada. Os policiais foram até a casa do suspeito, que estava de posse do celular com queixa de roubo.





“Segundo ele, tinha ciência de que o celular seria roubado e disse que tinha conseguido em uma boca de fumo. Contudo, nega ter participado dos dois latrocínios tentados, que seria uma outra pessoa, e que quem tinha pedido dinheiro seria um conhecido para quem ele teria emprestado o celular e devolvido ontem”, disse o policial.





A princípio, ele foi detido por receptação. No entanto, ele foi identificado pelos homens atacados. “Essas duas vítimas o reconheceram por meio de fotografias. As duas estão hospitalizadas”, disse o aspirante Rodrigues. A faca que teria sido usada nos crimes não foi localizada.





O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves. Nesta manhã (11/5), o Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais detalhes e aguarda retorno.