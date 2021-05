Jiboia de quase dois metros é capturada em quintal; veja vídeo

De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada na manhã deste domingo para capturar uma jiboia dentro dode uma casa no Bairro Mangues. Os militares utilizaram equipamentos e materiais específicos de salvamento para resgatar o animal.

Após a captura, a guarnição verificou que a jiboia não apresentava ferimentos. Desta forma, foi possível soltá-la em seu habitat natural, longe de residências (veja vídeo abaixo).

Já à tarde, outro chamado foi feito para captura de mais uma cobra, desta vez no Bairro Cândida Câmara. Uma serpente da espécie Cipó, com quase um metro de comprimento, foi resgatada no alpendre de uma casa. Assim como no primeiro caso, o animal foi solto em uma área de mata.