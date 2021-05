BH lembra os 76 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Para lembrar a data, foi realizada em Belo Horizonte a versão 2021 da Coluna da Vitória. O tradicional evento, de iniciativa civil, contou com veículos históricos da Associação Nacional dos Veteranos da FEB e da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, do Regimento Inconfidentes da Associação dos Reservistas do Brasil e da Associação de Ex-Combatentes do Brasil.