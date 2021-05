Cruz Vermelha lança campanha de aleitamento humano

Um pote de leite humano doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia (foto: MÁRCIA ANDRADE/DIVULGAÇÃO ) solidariedade, ação social e homenagem às mães. Neste sábado (8/5), Dia Internacional da Cruz Vermelha, a instituição, dentro da sua missão de ajuda humanitária, faz o lançamento oficial da Campanha de Doação de Leite Humano. Um fim de semana de, ação social e homenagem às mães. Neste sábado (8/5), Dia Internacional da Cruz Vermelha, a instituição, dentro da sua missão de ajuda humanitária, faz o lançamento oficial da Campanha de Doação de Leite Humano.





Para a secretária geral da Cruz Vermelha/filial Minas Gerais, Cristiane Monteiro, a data tem tripla comemoração. “Além do nosso dia, em maio são também celebrados os dias das Mães e de Doação de Leite Humano, esse último em âmbito mundial. Por isso criamos a campanha que consegue unir todas as datas em uma única ação que traduz boa parte de nossos princípios”.









Em nota, a Cruz Vermelha MG informa que, nesta campanha, tem como meta ajudar na arrecadação do maior número de potes de vidro (de 250ml a 500ml), com tampa plástica, recipientes ideais para armazenar o leite humano doado. Os potes podem ser entregues na sede da instituição, na Alameda Ezequiel Dias, 427, no Centro de BH, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.





DOAÇÃO No domingo (9), voluntários da instituição vão presentear as mães que estiverem no Hospital Sofia Feldman com kits de higiene pessoal contendo xampu, condicionador, três sabonetes, dois cremes dentais, duas escovas de dente e absorventes. Além do kit, as mães receberão ainda mantas para seus bebês.





O Dia da Cruz Vermelha é comemorado em 8 de maio em homenagem à data de nascimento do fundador dessa organização humanitária, considerada a maior do mundo, Henry Dunant, em 8 de maio de 1828, em Genebra, na Suíça. Dunant deixou registrado que a ideia de criar a Cruz Vermelha surgiu depois da difícil experiência que teve nos campos de batalha na Itália, onde ajudou inúmeros soldados feridos. Criada em 1863, a Cruz Vermelha Internacional está presente hoje em cerca de 190 países e reúne o número de aproximadamente 97 milhões de voluntários no mundo.





