Manifestantes em BH protestam contra violência policial no Rio

Ato na Praça Sete, em BH, reuniu cerca de 50 pessoas na tarde deste sábado (8/5)









A convocação para o ato partiu de movimentos sociais e partidos políticos sob o

mote “estamos indignados”.





Os manifestantes denunciam a ilegalidade da ação policial, "uma vez que estavam proibidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), desde junho de 2020, enquanto durar a pandemia de COVID-19." E citaram que, além de o Ministério Público do Rio de Janeiro apurar as denúncias de abuso policial, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da sua representação de direitos humanos, convocou investigação independente seguindo padrões internacionais.

Na véspera do, um ato em memória das vítimas da comunidade do, no Rio de Janeiro (RJ), e de solidariedade a suas famílias. Na tarde deste sábado (8/5), na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, houve manifestação de repúdio à operação policial que resultou na morte de 29 pessoas na capital fluminense. O ato começou às 17h e reuniu cerca de 50 pessoas.