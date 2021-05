Triângulo terá primeira mulher piloto de helicóptero no Corpo de Bombeiros

Geani Freitas, 1º tenente do 8º BBM, é formada em educação física

O Triângulo Mineiro vai ter em breve a primeira mulher piloto de helicópteros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG). De 14 novos pilotos que passaram em concurso interno da corporação, apenas duas mulheres estão entre os aprovados: a 1º tenente Geani Barbosa de Oliveira Freitas, de Uberaba; e a tenente Laura Dressler Zaidan, de Belo Horizonte.

“Na história do CBMG apenas uma mulher se tornou piloto, que é a major Karla, que é de Belo Horizonte e que participou dos resgates em Brumadinho ”, contou a 1º tenente do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), Geani Freitas, de 36 anos, natural de Uberaba e com formação superior em educação física.